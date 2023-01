Damiano David, shopping in gioielleria con Giorgia Soleri: annuncio in arrivo?

Mano nella mano all’uscita di una nota gioielleria del centro di Roma. Sembra più saldo che mai il legame tra Damiano David e Giorgia Soleri, paparazzati durante lo shopping a poca distanza da dove, ai loro esordi, i Maneskin si esibivano in strada.

“Semplice voglia di togliersi uno sfizio costoso o qualcosa bolle in pentola per la coppia?”, si chiede Tgcom, che ha pubblicato le foto del cantante con la compagna. Damiano indossa un trench grigio

e un cappellino da baseball, mentre porta in mano un pacco. Giorgia invece ha scelto il total black, abbinato a un rossetto rosso. I due hanno camminato per le vie del centro mentre i fan li fermavano per un selfie e i paparazzi li fotografavano.

Entrambi hanno festeggiato i loro compleanni solo poche settimane fa. Il 3 gennaio è stata la volta di Giorgia, che ha compiuto 27 anni, seguita cinque giorni dopo da Damiano, che ha spento 24 candeline con una festa a tema anni ’90.