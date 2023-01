Damiano dei Maneskin compie gli anni, ma al party non c’è Victoria: “Colpa di Giorgia Soleri”

Damiano dei Maneskin compie gli anni, ma al party non c’è Victoria

Il frontman dei Maneskin Damiano David ha compiuto 24 anni e ha deciso di festeggiarli con un grande party al quale hanno partecipato amici, la fidanzata Giorgia Soleri e i componenti della sua band ad eccezione della bassista Victoria, la cui assenza è balzata subito agli occhi dei più attenti.

Nelle foto postate sui social dal cantante, infatti, sono ritratti gli altri due componenti della band, oltre agli amici di Damiano e alla sua fidanzata. Di Victoria De Angelis, invece, nemmeno l’ombra nonostante quest’ultima avesse fatto regolarmente gli auguri al cantante sui suoi profili social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Molti hanno ipotizzato che la bassista non stesse bene o che non potesse partecipare al party per motivi personali, mentre i più maligni hanno ipotizzato che la “causa” della sua assenza sia da ricercare proprio in Giorgia Soleri.

Secondo alcuni rumors che circolano da diverso tempo, infatti, tra le due non correrebbe buon sangue. Per diverso tempo si è anche vociferato di una possibile relazione passata tra lo stesso Damiano e Victoria alla quale si deve proprio l’origine del nome Maneskin.