“Devi farlo proprio adesso?”, il diverbio tra Damiano David e Giorgia Soleri ora torna virale | VIDEO

Il diverbio tra Damiano David e Giorgia Soleri ora torna virale | VIDEO

Dopo l’annuncio della fine della relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri, è tornato virale sui social un video del 30 maggio scorso in cui il cantante dei Maneskin e l’influencer hanno un piccolo diverbio.

In un filmato postato sul profilo Instagram dell’attivista, infatti, i due si trovano insieme in macchina con Giorgia Soleri che afferma: “Oggi finalmente vado a sistemarmi questa cofana che ho in testa”.

“Proprio mentre sto facendo manovra devi fare le storie, cioè non ho capito” la interrompe il cantante mentre è alla guida dell’auto. “Ma perché scusa? Che fastidio ti dà” replica quindi Giorgia Soleri.

Gossip / Corona: “La relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri è sempre stata una messa in scena. Il bacio? Ecco come stanno le cose” Gossip / Damiano e la ragazza del bacio in discoteca, lui le scriveva nel 2017: “Ti amo, posso dire che sei la mia fidanzata?” | FOTO

All’epoca il video era sembrata una semplice scaramuccia tra i due, ma oggi, alla luce di quanto avvenuto nelle ultime ore, assume tutto un altro sapore.

Secondo molti, infatti, quello è stato l’inizio della fine, dal momento che lo stesso Damiano David ha annunciato che la relazione con Giorgia Soleri era terminata “ormai da qualche giorno”.

Intanto emergono ulteriori dettagli sulla relazione tra Damiano David e Martina Taglienti (qui il suo profilo), la ragazza che bacia il cantante dei Maneskin in una discoteca.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona, secondo cui la relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri era una messa in scena, i due non solo si conoscevano già dal 2017, come era peraltro già emerso, ma si scambiavano messaggi quantomeno ambigui sui social.