Damiano e la ragazza del bacio in discoteca, i vecchi messaggi tra i due

La fine della relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri ha sorpreso tutti: intanto, però, continuano a emergere dei dettagli su Martina Taglienti (qui il suo profilo), la ragazza che il cantante dei Maneskin ha baciato in una discoteca così come immortalato in un video diventato virale sul web.

Damiano David e Martina Taglienti, infatti, si conoscono dai tempi del liceo: la giovane, infatti, è molto amica di Victoria De Angelis e Thomas Raggi, rispettivamente bassista e chitarrista dei Maneskin.

Quello che è emerso nelle ultime ore, però, è che il cantante e la modella si scambiavano diversi messaggi su Instagram già nel lontano 2017, quando teoricamente Damiano David era già fidanzato con Giorgia Soleri.

Nulla di male visto che, come detto, i due già si conoscevano se non fosse per il contenuto dei messaggi, sì scherzosi, ma anche piuttosto maliziosi.

In un post pubblicato sul profilo Instagram di Martina Taglienti nel 2017, infatti, c’è un commento di Damiano David, che scrive: “Ti amoooo”.

Sempre nel 2017, inoltre, in un altro post reso pubblico da Fabrizio Corona, il cantante dei Maneskin scrive a Martina Taglienti: “Posso dire che sei la mia fidanzata?”. Con la modella che replica: “Non è professionale, non diciamolo in giro!”.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona sul suo canale Telegram: “La protagonista del bacio con Damiano dei Maneskin si chiama Martina Taglienti ed è la migliore amica, non che ogni tanto amante, di Victoria De Angelis”.

“Vi pubblichiamo in anteprima un commento ricevuto su un suo post Instagram da Damiano dei Maneskin con la scritta ‘Posso dire che sei la mia fidanzata?’ risalente addirittura al 2017. La ragazza è da sempre presente in tutte le tournée e in tutte le serate tra amici. Praticamente una trombata assicurata che dura da 6 anni!” scrive l’ex paparazzo.