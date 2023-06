Chi è Martina Taglienti, la ragazza che Damiano David bacia in discoteca | VIDEO

Chi è Martina Taglienti, la fidanzata di Damiano che lo bacia in un video

Chi è Martina Taglienti, la ragazza che il cantante dei Maneskin Damiano David bacia in un video diventato virale in rete e che molti attribuiscono come la sua nuova fidanzata?

Pubblicato su TikTok un video in cui si vede Damiano David dei Maneskin mentre bacia una ragazza in discoteca. pic.twitter.com/WfyOjdOPf4 — Trash Italiano (@trash_italiano) June 8, 2023

Nata il 22 gennaio 2001, Martina Taglienti è une delle modelle emergenti più in vista del momento. La giovane conosce molto bene i Maneskin dal momento che è molto amica della bassista di Victoria De Angelis e del chitarrista Thomas Raggi.

A dimostrazione che la ragazza del video c’è anche una foto, postata tra le stories Instagram di Victoria De Angelis, in cui sono ritratti proprio la bassista, Damiano David e Martina Taglienti per l’appunto.

Si tratta di uno scatto realizzato prima della serata in discoteca trascorsa del gruppo dove poi c’è stato il bacio, immortalato in un video diventato virale sui social, tra il cantante dei Maneskin e la ragazza.

Nelle successiva stories di Victoria De Angelis, infatti, si vedono alcuni filmati dei ragazzi che fanno festa in un locale, che sembrerebbe essere per l’appunto quello del bacio “incriminato”.

Non è ancora chiaro se quello tra Damiano David e Martina Taglienti sia un flirt passeggero o se la modella si possa considerare a tutti gli effetti la nuova fidanzata del cantante dei Maneskin.

Anche perché, prima che uscisse il video del bacio, nessuno sapeva ancora che la relazione tra Damiano e Giorgia Soleri fosse finita.

È stato lo stesso interprete, infatti, a dover far chiarezza sulla vicenda scrivendo sui suoi social: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”.

Martina Taglienti è molto attiva sui social anche e soprattutto per motivi di lavoro: vanta un profilo Instagram seguito quasi 60mila follower dove posta gli scatti per i brand per cui lavora ma anche momenti della sua vita privata.