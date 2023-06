Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati, lui bacia una ragazza in discoteca

Tra Damiano David e Giorgia Soleri è finita. La coppia si è lasciata da qualche giorno come confermato dal cantante dei Maneskin in una storia Instagram. Ma l’annuncio è stato praticamente un atto obbligato dopo in Rete era finito un video in cui si vede Damiano baciarsi in un locale con un’altra ragazza (che sarebbe Martina Taglienti, la modella migliore amica di Victoria). Per specificare che non c’era nessun tradimento dietro quel bacio, il cantante è uscito allo scoperto.

Pubblicato su TikTok un video in cui si vede Damiano David dei Maneskin mentre bacia una ragazza in discoteca. pic.twitter.com/WfyOjdOPf4 — Trash Italiano (@trash_italiano) June 8, 2023

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”, ha scritto Damiano David in una storia su Instagram.



Damiano David e Giorgia Soleri stavano insieme dal 2017, anche se i due avevano raccontato di essersi conosciuti già da piccoli. A lei il cantante ha dedicato “Coraline”, una delle canzoni di successo dei Maneskin. Sui social hanno raccontato spesso il loro amore, facendo appassionare i fan a una storia che sembrava poter durare a lungo.