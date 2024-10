Eros Ramazzotti, l’ex fidanzata Dalila Gelsomino rompe il silenzio: “Sono stati mesi di grande dolore”

Eros Ramazzotti, l’ex fidanzata Dalila Gelsomino rompe il silenzio

L’ex fidanzata di Eros Ramazzotti, Dalila Gelsomino, rompe il silenzio e parla per la prima volta della rottura con il cantante.

In una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, infatti, ha confermato la fine della relazione con Eros scrivendo: “Sono stati mesi di grande dolore e di interminabile silenzio dove più volte ho scelto di fare un passo indietro anche quando la mia dignità come donna non è stata protetta a sufficienza da chi avrebbe dovuto farlo”.

La giovane spiega di voler far chiarezza per rispetto delle persone “coinvolte in questa dinamica che va avanti da ormai troppo tempo” aggiungendo: “Io ed Eros non eravamo più felici insieme”.

“Ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti ad imparare a lasciare andare” scrive ancora Dalila, che poi aggiunge: “Non sono mai entrata in questa relazione per amore a queste dinamiche, ma per amore puro e autentico verso l’uomo dietro al personaggio”.

E ancora: “Eros rimane una persona che ha avuto importanza nella mia vita e la nostra relazione una delle mie più grandi lezioni di sempre”. Sull’esposizione mediatica, invece, la donna afferma: “Nessuno ti avvisa di come ci si sente ad essere sulla bocca di tutti, posso confermare che ci si sente male. La vita reale è fatta di realtà, non di idee e stereotipi, torniamo coi piedi sul pianeta terra”.