Cristiano Ronaldo tradisce Georgina Rodriguez? L’indiscrezione di “Oggi”

La notizia è di quelle che, se trovassero conferma, sarebbero davvero clamorose: secondo un’indiscrezione del settimanale Oggi, Cristiano Ronaldo tradisce la storica fidanzata, Georgina Rodriguez. O almeno ha provato a farlo.

Il periodico di gossip, in un articolo a firma Alberto Dandolo, scrive infatti che l’attaccante 34enne della Juventus si sarebbe innamorato di un’altra donna dall’identità ancora segreta. Da quello che emerge, si tratterebbe di una bellissima ragazza che lavora come modella.

Ecco com’era Cristiano Ronaldo a soli 12 anni: la foto pubblicata dallo Sporting Lisbona

Fisico statuario, bellezza sopraffina e anche una certa aura di irraggiungibilità persino per una star del calcio mondiale come CR7: a quanto risulta, infatti, la modella avrebbe rispedito al mittente qualsiasi proposta del portoghese, perché felicemente fidanzata.

L’asso della Juventus, secondo l’indiscrezione, avrebbe invitato la ragazza a trascorrere una serata con lui in una casa vicino a Milano, omaggiandola anche di un costosissimo orologio. Ma lei avrebbe declinato l’offerta e rifiutato il regalo: il suo cuore è già occupato.

Cristiano Ronaldo piange durante un’intervista: “Mio padre era sempre ubriaco, non ha mai visto chi sono diventato”

Al momento, Georgina Rodriguez non ha voluto replicare all’ennesima notizia di gossip che riguarda lei e Ronaldo. Qualche settimana fa, in un’intervista che fece il giro del mondo, Georgina Rodriguez affermò che “non è facile stare insieme a Cristiano Ronaldo“. In questi giorni invece, sui suoi canali social, la bellissima compagna di CR7 ha continuato a pubblicare foto che la ritraggono durante shooting di lavoro o con il compagno e i quattro figli (dei quali solo la piccola Alana Martina è nata dalla showgirl argentina).

Potrebbero interessarti Vittorio Feltri attacca ancora Lilli Gruber: “Paralizzata dal botulino, mi ha offeso”. E litiga in diretta con Parenzo Fedez e Ferragni, foto di famiglia per Halloween. Ma i fan si allarmano per un dettaglio I figli di Berlusconi vogliono che Francesca Pascale lasci Silvio

Nella serata di Halloween, invece, Cristiano Ronaldo ha pubblicato, sempre su Instagram, una foto che ritrae lui, Georgina Rodriguez e i quattro figli a cena. Un sorriso per scacciare via i gossip.

Pallone d’Oro 2019, la lista dei 30 candidati: ok Ronaldo e Messi, non c’è Modric