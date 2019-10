Pallone d’Oro, la lista dei 30 candidati: ok Ronaldo e Messi, non c’è Modric

È stata resa nota la lista dei 30 candidati alla vittoria del Pallone d’Oro 2019. A scegliere i nomi è stata la giuria di France Football, che si è basata come sempre su tre criteri: prestazioni individuali e collettive (vittorie) durante l’anno, classe del giocatore (talento e fair play), carriera del giocatore.

Ora che la lista è stata resa ufficiale, toccherà alla giuria internazionale di giornalisti specializzati (composta da un solo rappresentante per ogni paese), votare la loro personale graduatoria dei 5 giocatori più forti in ordine decrescente.

Il favorito per la vittoria del Pallone d’Oro 2019 è il difensore centrale del Liverpool, campione d’Europa in carica, Virgil van Dijk, che proverà a confermare per il secondo anno consecutivo (dopo l’impresa di Modric, escluso dai 30) la rottura del duopolio Ronaldo-Messi.

I 30 candidati alla vittoria del Pallone d’Oro 2019

Sadio Mané (Liverpool / Senegal) Sergio Agüero (Manchester City / Argentina) Frenkie de Jong (Barcellona / Olanda) Hugo Lloris (Tottenham / Francia) Dusan Tadic (Ajax / Serbia) Kylian Mbappé (PSG / Francia) Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Inghilterra) Donny van de Beek (Ajax / Olanda) Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal / Gabon) Marc-André ter Stegen (Barcellona / Germania) Cristiano Ronaldo (Juventus / Portogallo) Alisson (Liverpool / Brasile) Matthijs de Ligt (Juventus / Olanda) Karim Benzema (Real Madrid / Francia) Georginio Wijnaldum (Liverpool / Olanda) Virgil van Dijk (Liverpool / Olanda) Bernardo Silva (Manchester City / Brasile) Heung-min Son (Tottenham / Corea del Sud) Robert Lewandowski (Bayern Monaco / Polonia) Roberto Firmino (Liverpool / Brasile) Lionel Messi (Barcellona / Argentina) Riyad Mahrez (Manchester City / Algeria) Kevin De Bruyne (Manchester City / Belgio) Kalidou Koulibaly (Napoli / Senegal) Antoine Griezmann (Barcellona / Francia) Mohamed Salah (Liverpool / Egitto) Eden Hazard (Real Madrid / Belgio) Marquinhos (PSG / Brasile) Raheem Sterling (Manchester City / Inghilterra) Joao Felix (Atletico Madrid / Portogallo)

La lista dei 20 nomi per il Pallone d’Oro 2019 femminile

Di seguito la lista delle 20 candidate alla vittoria del Pallone d’Oro 2019 femminile:

Sarah Bouhaddi (Lione) Lucy Bronze (Lione) Nilla Fischer (FC Linköping City) Pernille Harder (Wolfsburg) Amandine Henry (Lione) Sam Kerr (Chicago Red Stars) Dzsenifer Marozsan (Lione) Viviane Miedema (Arsenal) Alex Morgan (Orlando Pride) Ellen White (Manchester City) Megan Rapinoe (Reign) Lieke Martens (Barcellona) Sari van Veenendaal (Atletico Madrid) Wendie Renard (Lione) Rose Lavelle (Washington Spirit) Marta (Orlando Pride) Ada Hegerberg (Lione) Kosovare Asllani (Tacon) Sofia Jakobsson (Tacon) Tobin Heath (Portland Thorns)

Trofeo Kopa, la lista dei 10 candidati

Questo invece l’elenco dei candidati al Trofeo Kopa, riconoscimento dedicato a Raymond Kopa (primo giocatore francese a vincere il Pallone d’Oro) e istituito da France Football nel 2018 per incoronare il miglior giocatore Under 21 del mondo:

Joao Felix (Atletico Madrid)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Moise Kean (Everton)

Samuel Chukwueze (Villarreal)

Kang-in Lee (Valencia)

Matthijs de Ligt (Juventus)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

Mattéo Guendouzi (Arsenal)

Andriy Lunin (Valladolid)

Trofeo Yashin, la lista dei 10 candidati

Di seguito i candidati al trofeo dedicato a Lev Yashin, istituito nel 2019 e assegnato al miglior portiere dell’anno solare in corso:

Potrebbero interessarti Manchester City-Atalanta: chi sono i telecronisti Mediaset e Sky Sport della partita Juventus Lokomotiv Mosca streaming e tv: dove vedere la partita della Champions League Manchester City Atalanta streaming e tv: dove vedere la partita della Champions League

Alisson Becker (Liverpool)

Manuel Neuer (Bayern Monaco)

Ederson (Manchester City)

Andre Onana (Ajax)

Wojciech Szczesny (Juventus)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Kepa Arrizabalaga (Chelsea)

Samir Handanovic (Inter)

Hugo Lloris (Tottenham)

Marc-André ter Stegen (Barcellona)

LE NOTIZIE DI SPORT