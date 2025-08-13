Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:40
Gossip
Gossip

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez presto sposi, l’accordo prematrimoniale in caso di divorzio

di Niccolò Di Francesco
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez saranno presto sposi: il calciatore, infatti, ha chiesto la mano della sua compagna, così come rivelato dalla stessa modella sui social. “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite” ha scritto Georgina mostrando l’anello di fidanzamento donatole dal compagno. Nonostante non vi sia ancora una data ufficiale per le nozze, i due, secondo quanto rivela TV Guia, avrebbero già stilato un accordo prematrimoniale che, in caso di divorzio, ricoprirebbe letteralmente d’oro la modella spagnola.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Georgina Rodriguez, infatti, riceverebbe 114mila euro al mese per oltre un milione di euro l’anno. Inoltre, stando sempre alle indiscrezioni, alla modella andrebbe anche la lussuosa villa che la coppia possiede nel quartiere La Finca di Madrid. Valore dell’immobile? Oltre 5,64 milioni di dollari. Intanto, secondo alcuni analisti, l’anello di fidanzamento comprato da Cristiano Ronaldo per la sua Georgina potrebbe costare tra i 2 e i 5 milioni di dollari. Cifre che il calciatore può ampiamente permettersi dal momento che ha un contratto del valore di oltre 200 milioni di dollari a stagione con l’Al-Nassr, la squadra araba per la quale gioca dal 2023.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca