Ronaldo e Diletta Leotta: cosa c’è di vero

Il Gran Galà del Calcio dell’Aic (Associazione italiana calciatori) ha fatto molto parlare in questi giorni, non solo per i premi conferiti ai calciatori del campionato, ma anche per la sua madrina, la giornalista sportiva e conduttrice tv Diletta Leotta.

Dopo la gaffe con il portiere dell’Inter Handanovic, con cui Leotta ha dimostrato di non conoscere a fondo la storia dei giocatori, tabloid e siti di gossip hanno parlato di un possibile flirt tra la giornalista e Cristiano Ronaldo, premiato come miglior calciatore di Serie A per la stagione 2018/2019.

Ma cosa c’è di vero nei rumors sulla coppia?

In molti hanno parlato di un’intesa speciale per gli sguardi che Ronaldo ha dedicato alla conduttrice nel corso della serata, soprattutto durante la premiazione sul palco. Le attenzioni sono state apprezzate e ricambiate da Diletta Leotta, che da sempre ammira il campione.

Nel 2018 la conduttrice Danz aveva dichiarato che l’attaccante della juventus era il suo preferito insieme a Icardi, e quest’anno, prima del Gran Galà, ha affermato: “Se dovessi scegliere il mio giocatore preferito, senz’altro direi Ronaldo”.

Ma, per ora, non sembra esserci una vera storia tra i due, legati fino a questo momento da una semplice ammirazione reciproca. Questo però non esclude che l’intesa potrebbe crescere con il tempo.

Potrebbero interessarti Carlo e Camilla vicini al divorzio? Impazza il gossip sulla Royal Family La gaffe di Diletta Leotta con il portiere Handanovic Lo zio di Meghan Markle: “È invidiosa di Kate, è prepotente e viziata e ha abbandonato la sua famiglia”

Leggi anche:

La gaffe di Diletta Leotta con il portiere Handanovic