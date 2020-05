Cristiano Malgioglio parla del suo nuovo fidanzato: “Il classico colpo di fulmine”

Nuovo amore per Cristiano Malgioglio. Il cantautore siciliano ha raccontato al settimanale CHI di essersi fidanzato con un ragazzo turco di 38 anni. Si tratta di un nutrizionista che gestisce una palestra nel cuore di Istanbul. Un amore nato in Turchia: “Il classico colpo di fulmine. Eravamo nei pressi di piazza Taksim, a Istanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io, come da copione, cercavo di stare sulle mie”.

Spiega Malgioglio che al primo sguardo i due hanno capito di provare qualcosa l’uno per l’altro. In un momento in cui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva smesso “di sognare il grande amore ma a quanto pare le sorprese sono sempre dietro l’angolo”.

Malgioglio ha raccontato anche la sua visione dell’amore e il suo modo di comportarsi in coppia: “Al contrario di quello che si può pensare, non sono esibizionista. Sono un uomo di spettacolo, è vero, ma ho fatto in modo che a parlare fosse sempre e solo il mio lavoro”.

Tra i due ci sono 37 anni di differenza visto che il cantautore ha spento da poco 75 candeline. La differenza d’età non sembra essere un problema. Spiega Malgioglio a Chi: “Riuscirebbe mai a immaginarmi con un uomo della mia età che, magari mi aspetta in mutande sul divano per rimboccargli il plaid e per togliere le bottiglie di birra vuote dal pavimento? Suvvia”.

Il nuovo fidanzato non sapeva chi fosse Malgioglio: “Le prime sere restava spiazzato quando vedeva che, girando per strada, tutti mi guardavano”. Quando poi ha scoperto di essersi innamorato di un grande autore della canzone italiana: “Non si è scomposto minimamente”.

Leggi anche: 1. Lo sfogo di Malgioglio a TPI sul caso Prati: “Basta, lasciatela in pace” / 2. Cristiano Malgioglio pubblica uno screenshot sui social, ma c’è la app di Grindr aperta

Potrebbero interessarti Emily Ratajkowski durante la quarantena. I fan: “Irriconoscibile” | FOTO Caterina Balivo a Santamaria: “Ho visto un via vai di donne a casa tua”. La reazione di Francesca Barra Matteo Salvini va a convivere con Francesca Verdini: le foto del trasloco