Il compleanno di Fedez: Chiara Ferragni e i suoi auguri speciali

Il 15 ottobre il rapper milanese Fedez festeggia il suo 30esimo compleanno: la moglie Chiara Ferragni gli dedica degli auguri speciali sui social. La fashion blogger di Cremona ha pubblicato una foto in cui compare insieme alla sua dolce metà, accompagnando lo scatto con un lungo post di auguri.

“Il trentesimo compleanno più felice alla mia persona, alla mia anima gemella e al mio migliore amico Fedez. Sono così orgogliosa di te, della nostra relazione e di tutto ciò che abbiamo costruito insieme in soli tre anni. Grazie per avermi reso la mamma e la moglie più felice. Grazie per aver realizzato i miei sogni. Grazie per aver capito chi sono e per supportarmi sempre. Quando ti guardo posso solo pensare “è la mia persona, non potrei avere nessun altro che mi faccia sentire così”. Sei famiglia e sei casa e mi rendi orgogliosa ogni giorno. Ti amo raviolito”.

Parole dolcissime che confermano ancora una volta quanto la fashion blogger di Cremona sia profondamente innamorata del suo “raviolito”. L’influencer più famosa d’Italia ha pubblicato anche diverse stories in cui continua a fare gli auguri al suo Fedez.

Nella storia pubblicata, Chiara Ferragni scrive: “Sono così felice di festeggiare questo giorno con te. Il tuo quarto compleanno insieme”. Nella foto si vede la coppia scambiarsi un bacio appassionato sul ciglio di uno strapiombo pazzesco. I due, insieme ad altri amici, hanno deciso di festeggiare il compleanno del rapper in Oman.

Più precisamente, qualche tempo fa la fashion blogger ha detto che il suo regalo per il marito era proprio il viaggio nel paese della penisola arabica.

