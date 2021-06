Carolina Pellegrini, compagna di Fabrizio Pregliasco, racconta particolari divertenti del rapporto con il virologo diventato “star mediatica” in tempi di pandemia di Covid. “Il mio compagno Fabrizio Pregliasco? Sono assolutamente contraria al fatto che vada in tv, specie in certi programmi. Se mi arrabbio? No, gli dico che è un pirla. Ma tanto lui mi risponde ‘tanto sai che faccio quello che voglio’…”, dice la professoressa, fidanzata con Pregliasco da 18 anni, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

“È molto complicato passare una notte con Fabrizio, si sveglia alle 5, è vero, ma poi durante la notte controlla spesso il telefono, e io ho anche il sonno leggero….”, dice Pellegrini. “Almeno cenate insieme?” domandano i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “Si, si mette a tavola e mangia qualcosina. Una volta si è addormentato anche a tavola, oppure si assopisce due minuti dopo, se va a mettersi sul divano”. Il professor Pregliasco ha anche un soprannome ‘di coppia’. “Lo chiamo Fabri, Pregli oppure…Gatto, perché quando dorme si rannicchia tutto e si mette in posizioni particolari”, ha raccontato Carolina a Un Giorno da Pecora Rai Radio1.

