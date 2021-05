Pregliasco: “Flirt estivi? Solo in forma platonica. Niente sesso né baci tra i non vaccinati” | VIDEO

“I flirt estivi tra non vaccinati? Solo in forma platonica, senza né preliminari, né sesso. I baci? Sono rischiosissimi, i droplet sono fortemente a rischio se il soggetto è positivo”: questi i consigli per l’estate del virologo Fabrizio Pregliasco che, ospite del programma Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha ‘bocciato’, almeno nell’immediato, i possibili rapporti tra persone non vaccinate. Tra due vaccinati invece le cose potrebbero andare diversamente. “Tra loro ci può essere questo elemento di libertà”, ha affermato l’esperto. E il bacio tra un vaccinato e una non vaccinata? “Quello è più a rischio, diciamo che servirebbe un tampone preventivo”, ha concluso Pregliasco.

*Credits video: Un giorno da pecora