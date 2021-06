Pregliasco: “Baciare sconosciuti è come la roulette russa”

Ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, Fabrizio Pregliasco, virologo e presidente Anpas, oltre che Direttore Sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano, ha raccontato: “Ieri sono stato tutto il giorno in un centro vaccinale del gruppo San Donato, dalle 8 alle 20, a Novegro, per dare una mano”.

“Alcuni fanno domande buffe – ha continuato – due giovani hanno chiesto al medico se farsi le canne è un problema per la vaccinazione. La risposta? Si può fare, ci si può vaccinare tranquillamente. Almeno questi due sono stati onesti”, ha detto l’esperto.

Alla domanda se sia più pericoloso ballare in discoteca o baciare uno sconosciuto, Pregliasco ha risposto che “è come una roulette russa in entrambi i casi. Con il ballo si sta vicini, si aumenta la frequenza respiratoria, c’è l’affollamento. Insomma, non è una buona situazione. Per ballare si dovrebbe stare a distanza di più di un metro e quindi essere pochi in pista. Per i baci, comunque, meglio tra chi ha fatto due dosi di vaccino”, ha aggiunto il virologo.