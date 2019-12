Colin Firth è tornato single

Colin Firth torna single. L’attore premio Oscar interprete di Mr Darcy ne “Il diario di Bridget Jones” e di re Giorgio VI ne “Il discorso del re”, e di tante pellicole da milioni d’incassi si è separato dalla moglie Livia.

Lo annunciano i media britannici, a cui è stato trasmesso un comunicato ufficiale per annunciare la fine del matrimonio, dopo 22 anni di unione e 24 di fidanzamento.

“Colin e Livia Firth si sono separati. Restano amici e rimangono uniti nel loro amore per i figli. Chiedono di rispettare la loro privacy. Non ci saranno altri commenti”, si legge nella nota.

La moglie del divo inglese, Livia Giuggiolo è una produttrice cinematografica che Firth ha incontrato durante le riprese di un film in Colombia nel 1995, “Nostromo”, e che ha sposato due anni dopo. Dal matrimonio sono nati i due figli Luca e Matteo, di 18 e 16 anni.

Solo un anno fa Colin e Livia Firth avevano vissuto una crisi di coppia, quando la moglie confessò al marito il tradimento con il giornalista e amico d’infanzia Marco Brancaccia, il quale era stato poi denunciato per stalking. In quel caso, dopo l’accesa vicenda giudiziaria per cui i due erano finiti in tribunale, l’attore premio Oscar aveva perdonato la moglie, dichiarando: “Ho capito che soffri anche tu”.

Ma questa volta le difficoltà sembrano non essersi appianate e, dopo 22 anni di matrimonio, i due hanno deciso di dirsi addio.

