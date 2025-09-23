Clizia Incorvaia: “Ho avuto un aborto ma ho dovuto fingere di essere felice. Sono stati mesi difficili”

Ospite de La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, Clizia Incorvaia ha rivelato di aver vissuto un momento difficile con Paolo Ciavarro, suo attuale marito nonché padre di Gabriele, il loro primo figlio. “Un anno dal nostro fidanzamento, mentre festeggiavamo il nostro primo anno insieme, ho avuto un aborto e non l’avevo condiviso con nessuno, né con la mia famiglia né con la mia community. Quel giorno ho dovuto fingere di essere felice dopo che avevo pianto a dirotto facendo un video con Paolo. La ginecologa ci disse ‘siete forti, ce la farete’. Io non avevo capito cosa significasse, avevo fatto spallucce, Paolo piangeva in disparte, si litigava con frequenza, quei mesi non sono stati facili. Però siamo stati fortunati perché dopo mesi sono rimasta incinta”.

“Io e Paolo abbiamo attraversato un periodo difficile”. Clizia Incorvaia a #LVB ❤️ pic.twitter.com/RDjTJl3nXT — La Volta Buona (@voltabuonarai) September 22, 2025

Precedentemente l’influencer aveva raccontato i suoi problemi con il cibo: “Ho iniziato a contare le calorie, a saltare i pasti. Avevo avuto sempre un buon rapporto col mio corpo, poi quando sono entrata nel fashion system, avevo 19 anni, loro ti prendevano sempre le misure, ti pesavano ogni settimana, se prendevi 3 chili, ti dicevano ‘vacca’. Quindi lì iniziai a fare una cosa malsana: contare le calorie, saltare i pasti”.