Il video senza filtri di Clizia Incorvaia: “La gravidanza e la depressione post partum hanno cambiato il mio corpo”

Clizia Incorvaia si mostra senza filtri su Instagram: l’influencer, infatti, ha postato un video accompagnato da un lungo sfogo in cui ha anche lanciato un monito alle neo-mamme: “Il corpo di una donna è sempre in continuo mutamento e poi ci sono gli ‘ormoni’ che giocano un grande ruolo sulla nostra forma e sulle mente. Le gravidanze che cambiano il tuo corpo etc la depressione post partum (per chi come me si è trovata ad affrontarla), la vita lavorativa, emozionale e familiare… Ovviamente il nostro corpo ne risente”. Clizia Incorvaia, poi, ha parlato di qualche problema fisico che ha dovuto affrontare: “Pensate che mi sono accorta facendo le analisi del sangue che mi si era rallentata la tiroide e che avevo un po’ di insulino-resistenza (mai avuta) così mi sono rivolta a degli specialisti e adottando un’alimentazione sana e allenandomi da un mese e mezzo tre volte a settimana, mattoncino dopo mattoncino sto riappropriandomi del mio corpo. Salute fisica corrisponde a salute psichica: ‘mens sana in corpore sano’ è il mantra più saggio che io conosca!”.

L’influencer, quindi, ha concluso il suo post con un messaggio alle sue followers: “Volersi bene, e aver un buon rapporto con la propria mente e il proprio corpo, lavorando su noi stesse è fondamentale per essere più gioiose amorevoli e forse amare di più. Non so se il condividere le mie esperienze può essere d’aiuto ad alcune di voi. Ma sempre con verità mi apro a voi. Il video dei miei progressi fisici ovviamente non ha filtri e nulla altrimenti che testimonianza sarebbe! Quindi un po’ di ritenzione ci sta”.