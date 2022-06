Claudio Baglioni e Virginia Raffaele non stanno davvero insieme. Nei giorni scorsi i rumors riguardo ad un clamoroso flirt tra i due aveva fatto impazzire i social, ma pare che di vero ci sia ben poco. Sono molto amici, e nulla più. L’indiscrezione era nata da un’attenta analisi dei rispettivi social network fatta da alcuni fan, tra foto insieme e qualche like.

Ma lo staff dell’attrice, contattato da Il Fatto Quotidiano, ha smentito l’ipotetica liaison: “È una fake news, sono molto amici si vogliono bene, ma non c’è nulla di vero”. D’altronde il cantante è legato da anni a Rossella Barattolo, e Virginia era stata paparazzata in compagnia di Thomas Santu, mentre si scambiavano tenere effusioni. Il rumor era partito in particolare da una foto pubblicata dall’attrice su Instagram, dopo il concerto di Baglioni dello scorso 14 giugno alle Terme di Caracalla. Uno scatto accompagnato dalla didascalia “Eccoci qui” e un cuore. Così alcuni utenti hanno ipotizzato che tra i due potesse esserci del tenero.

Tra gli elementi portati per avvalorare la tesi, ci sarebbero anche gli hashtag utilizzati dalla Raffaele, ovvero “1&2” titolo di un recente brano di Baglioni che racconta di una conoscenza inaspettata che ha stravolto la sua vita e della quale non riesce più a fare a meno. E che appunto alcuni fan hanno immaginato che potesse essere dedicato a Raffaele. Lo scatto, inoltre, sarebbe stato commentato dall’agente del cantante con tanto di “Siete bellissimi”.

Non solo. Perché un mese prima il cantautore aveva assistito al debutto di Samusà, lo spettacolo di Virginia Raffaele al Teatro EuropAuditorium di Bologna, come testimonia anche una foto dietro le quinte. Ma come detto si tratta solo di amicizia. I due come ricorderete hanno condotto insieme il Festival di Sanremo 2019, e da quel momento sarebbero rimasti in ottimi rapporti.