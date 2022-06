Claudio Baglioni e Virginia Raffaele sono una coppia? La clamorosa indiscrezione

Claudio Baglioni e Virginia Raffaele sono una coppia? L’indiscrezione

Sui social impazza quello che possiamo già definire il gossip dell’estate: ovvero la presunta relazione tra il cantautore Claudio Baglioni e l’attrice e comica Virginia Raffaele.

Ma come nasce questa clamorosa indiscrezione? Dai social, come detto, ma anche dalle parole dell’opinionista televisiva Deianira Marzano, che su Instagram ha pubblicato alcuni messaggi di fan dell’interprete, i quali sarebbero a conoscenza della presunta love story.

Tutto nasce da una foto che ritrae i due insieme postata da Virginia Raffaele su Instagram. “Eccoci qui” recita la didascalia dell’attrice con tanto di cuoricino annesso. A suscitare la curiosità dei follower, però, è stato uno degli hashtag utilizzati dall’imitatrice, ovvero “uno e due”.

Si tratta di uno degli ultimi brani di Claudio Baglioni in cui si parla di una conoscenza che ha stravolto la vita dell’artista. “Non so se ci sarai per sempre. Ma è da sempre che tu ci sei stata. Io non so spiegarmi ancora come Ma mi sei da subito piaciuta” recita la canzone che addirittura, secondo alcuni utenti, sarebbe proprio dedicata alla Raffaele.

Ad alimentare le indiscrezioni, come detto, è stata Deianira Marzano che sui social ha pubblicato i messaggi di alcuni fan del cantante, i quali hanno scritto: “Lui è stato a un suo spettacolo in teatro, lei era al concerto di lui dietro le quinte e la manager di Claudio ha commentato ‘siete bellissimi'”.