Chi è Christopher Sanchez, la guardia del corpo con cui Meghan Markle avrebbe tradito il marito Harry

Chi è Christopher Sanchez, la guardia del corpo di Meghan Markle

Da giorni impazza il gossip secondo cui Meghan Markle avrebbe tradito il marito Harry con Christopher Sanchez, la sua guardia del corpo: ma chi è il presunto amante dell’ex attrice?

Nato a Houston, in Texas, Christopher Sanchez è figlio di un vigile del fuoco. Abbandonata l’università per diventare poliziotto, ha indossato la divisa per tre anni quando ha deciso di cambiare vita diventando una guardia del corpo.

Passato nei servizi segreti statunitensi, ha lavorato alla Casa Bianca, prima al servizio del presidente Usa George W. Bush e poi del suo successore Barack Obama.

“Ho trascorso cinque anni accanto al presidente e sono stato abbastanza fortunato da essere presente durante una transizione, quindi ho trascorso gli ultimi due anni e mezzo con il presidente Bush e i primi due anni e mezzo anni del presidente Obama. Ero solo grato di farne parte” ha dichiarato Christopher Sanchez in un’intervista.

Dopo quattordici anni, Sanchez è tornato a fare la guardia del corpo in ambito privato diventando vicepresidente della Torchstone Global, società che si occupa della protezione di milionari e celebrità, inclusi Meghan Markle e Harry con la quale Sanchez avrebbe instaurato una relazione clandestina.