Meghan Markle a letto con la guardia del corpo: Harry scopre tutto e chiede il divorzio

Il principe Harry avrebbe beccato Meghan Markle a letto con la sua guardia del corpo. A riportare l’indiscrezione bomba è stato il tabloid inglese In Touch, citando una fonte molto vicina al figlio del re d’Inghilterra.

Secondo la fonte anonima, Harry era nel suo studio, quando ha ricevuto la telefonata della scuola del primogenito Archie, che lo informava del fatto che nessuno era andato ancora a prenderlo. Meghan infatti si era dimenticata di andare a prendere il figlio a scuola perché aveva altro a cui pensare mentre era in compagnia della sua guardia del corpo… La fonte ha raccontato a In Touch che il principe Harry è quindi uscito di casa con in braccio la piccola Lillibet, urlando di volere subito il divorzio.

Ma l’aria di crisi era stata avvertita già da tempo. Alcuni testimoni avrebbero infatti assistito ad un’altra furiosa lite della coppia in un ristorante. Oltre ad alcuni scatti che avevano immortalato scene di tensione nella villa di Montecito, in California.

Secondo In Touch, il matrimonio reale è dunque giunto al capolinea. La loro separazione potrebbe concretizzarsi già a inizio 2023, ma non è ancora chiaro cosa ci sia sul piatto. L’ipotesi è che Meghan non otterrà metà del patrimonio del coniuge, mentre quest’ultimo potrebbe tornare sul suolo monarchico. Per la gioia di papà re Carlo, William e Kate.

Chi è la guardia del corpo

Ma chi sarebbe il presunto amante di Meghan? Secondo diversi tabloid britannici, si tratterebbe di Christopher Sanchez. Il bodyguard, che potrebbe causare il divorzio tra Harry e Meghan, è stato assunto lo scorso aprile 2022. Prima dell’incarico per la duchessa di Sussex, Sanchez ha prestato servizio presso la Casa Bianca, in qualità di guardia del corpo di George W. Bush e Barack Obama. Sempre secondo la fonte citata dai tabloid inglesi, Sanchez avrebbe assistito alla furiosa lite dei coniugi, per poi abbandonare la villa di Montecito, subito dopo l’uscita di scena di Harry.