Chiara Nasti di nuovo nella bufera: “I vestiti premaman? Mettiteli te!”

Chiara Nasti finisce di nuovo al centro delle polemiche, questa volta per aver risposto a una follower che le chiedeva come mai non indossasse vestiti premaman.

L’influencer, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con dei pantaloni attillati e la zip abbassata con il pancione in bella vista.

“Ma compratelo un pantalone più grande” ha scritto un utente, mentre un altro follower ha sottolineato: “Esistono i jeans premaman, lo sai?”.

La risposta dell’influencer è stata lapidaria: “Mettili te”.

Successivamente, Chiara Nasti ha chiarito: “Devo dire che alterno molto… ma amo da morire vestire stretta per avere la forma del pancione o mettere top dove lo si vede completamente… mi piace troppo avere il pancino, anche se allo stesso tempo vorrei già partorire che ho un male alla schiena allucinante”.

Dopo la vicenda del “gamberetto” di Zaniolo e delle donne che “svaccano in gravidanza”, dunque, l’influencer non smette di far parlare si sé.