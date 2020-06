Chiara Nasti si fa un tatuaggio ma nella scritta c’è un errore. I social: “Capra”

Chiara Nasti al centro della bufera social per un tatuaggio fatto insieme ad un’amica. L’influencer partenopea ha postato su Instagram una foto in cui si vede il suo braccio e quello di un’altra ragazza con lo stesso tatto: “Since 98′”: ovvero la data di nascita delle due. Quello che non è sfuggito ai fan è la posizione del segno di abbreviazione dei millesimi all’interno delle date. “Raga l’apostrofo va prima di 98 non dopo”, scrive un utente.

In molti ironizzano: “Sei nata da 98 minuti”, vista la posizione del segno, altri chiedono: “Il tatuatore non ti ha detto che era sbagliato”. E ancora: “Since 98 minuti.. Parto normale o cesareo? Epidurale?”. C’è chi l’ha attaccata pesantemente: “Capra dal ’98.”, “Proprio i tatuaggi da bimba minchia”, “Che coppia di clown “, “Ammettilo che hai sbagliato, dai, non si può essere così cretina”, “Ma ce l hai almeno la licenza media???”.

Questo perché all’inizio Chiara Nasti aveva dato spiegazioni riguardo al suo tatuaggio che sembravano scuse per nascondere il grave errore. In seguito ha deciso di ammettere la colpa e spiegare la verità: “Sì, mi ero inventata una ca**ata sul momento per sorvolare sulla figura di me**da. Abbiamo sbagliato il tatuaggio. Questo ci fa capire quanto io e la mia amica siamo uguali. Non cambieremo il tatuaggio, anzi, per tutto quello che è successo, è ancora più strafiga la cosa… una cosa che ricorderemo per tutta la vita. L’ha fatto prima lei, poi io le ho detto che le persone mi stavano dicendo che era sbagliato. Potevamo modificarlo, ma alla fine l’ho fatto anche io e l’abbiamo lasciato così”.

