Chiara Ferragni smentisce le indiscrezioni sul divorzio da Fedez: parla l’avvocato dell’influencer

Chiara Ferragni smentisce le indiscrezioni sul divorzio da Fedez

Chiara Ferragni smentisce tramite il suo avvocato le indiscrezioni circolate sul divorzio da Fedez e sul mexi mantenimento che l’influencer avrebbe chiesto al repper per i figli.

“L’avvocato Daniela Missaglia smentisce le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della signora Chiara Ferragni” si legge in una nota.

A lanciare l’indiscrezione era stato il sito di Fabrizio Corona secondo cui l’influencer aveva presentato i primi documenti necessari a procedere alla causa di divorzio chiedendo inoltre 40mila euro di alimenti a Fedez per il mantenimento dei figli Leone e Vittoria che sono rimasti a vivere con lei.

Indiscrezione, dunque, smentita dalla stessa legale di Chiara Ferragni mentre Fedez, che non ha commentato la vicenda, ha invece parlato della sua relazione con l’influencer definendola “tossica” in cui entrambi si facevano “del male a vicenda”.

“Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato – ha aggiunto Fedez – perché poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l’ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza”.