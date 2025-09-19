Icona app
Gossip

La “rivoluzione romantica” di Chiara Ferragni: così l’influencer prova a rilanciare il suo brand dopo il caso Balocco

L'imprenditrice digitale tenta il rilancio dopo il Pandoro-gate

di Niccolò Di Francesco
Chiara Ferragni cerca il rilancio del suo brand lanciando una collezione dedicata ai cuori infranti, in collaborazione col brand Rivoluzione Romantica. “Perché l’amore ci prende in giro, ci spezza, ci fa piangere sotto le coperte… eppure continuiamo a inseguirlo come se fosse il nuovo drop del secolo – si legge nel post di presentazione – Questa collezione è per chi sa che innamorarsi è la vera rivoluzione: dolorosa, ironica, irresistibile. E noi ci entriamo sempre a testa alta, perchè è l’unica rivoluzione in cui vale la pena credere”. Poi una frase che allontana ogni riferimento all’ex marito Fedez o all’attuale compagno Giovanni Tronchetti Provera: “Ogni riferimento a persone realmente esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

“Illusi da sempre, illusi per sempre”, “Non spaccarmi il cuore (è già rotto abbastanza)”, “World’s best sottona, perchè se dici di non esserlo mai stato.. Stai mentendo” sono alcuni dei claim riportati riportati sui capi. I prezzi vanno dai 49 euro per una t-shirt ai 99 euro per una felpa. E ancora: 72 euro per una t-shirt a manica lunga, 25 euro per un portachiavi a laccetto e 30 euro per un cappellino. Che qualcosa bollesse in pentola lo si era capito quando le pagine Chiara Ferragni Brand e Chiara Ferragni Beauty erano state improvvisamente svuotate di tutti i post. E infatti proprio la pagina Chiara Ferragni Brand ora presenta i primi post inerenti proprio alla collezione in collaborazione con Rivoluzione Romantica.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca