Gambino
Telese
Mentana
Revelli
Stille
Urbinati
Dimassi
Cavalli
Antonellis
Serafini
Bocca
Sabelli Fioretti
Guida Bardi
Gossip

Chiara Ferragni cancella tutti i suoi post dai profili Instagram del suo brand: ecco che cosa sta succedendo

Dalle pagine Chiara Ferragni Brand e Chiara Ferragni Beauty sono spariti tutti i post

di Niccolò Di Francesco
Possibile svolta in arrivo per Chiara Ferragni: l’influencer, infatti, ha cancellato tutti i post dai profili Instagram dei suoi brand. Le pagine Chiara Ferragni Brand e Chiara Ferragni Beauty, infatti, sono attualmente vuote nonostante siano seguite da oltre un milione e mezzo di follower. Una decisione non banale quella di cancellare o archiviare tutti i post da parte di un personaggio pubblico, segno che, evidentemente, vi sono novità in arrivo per quello che riguarda i suoi brand, colpiti finanziariamente dopo lo scandalo Balocco.

chiara ferragni

Da tempo l’imprenditrice digitale sta cercando il rilancio. Lo scorso aprile Chiara Ferragni aveva annunciato di essere diventata azionista di maggioranza della società Fenice srl che controlla Chiara Ferragni Brand: “Ho scelto di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare. Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio. È essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand ed il mio nome. Sto provando a costruire qualcosa di nuovo. Con fatica, lucidità e responsabilità. Non vi racconterò una rinascita perfetta, quella non sto riuscendo a viverla nemmeno io. Vi racconterò la realtà: fatta di alti e bassi, imperfetta, mia”. Di recente, invece, l’influencer aveva cambiato agenzia di comunicazione interrompendo la collaborazione con Lighthouse Communication per affidarsi al team di consulenti di Image Building.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
