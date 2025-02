“Quello che ho fatto durante l’ultimo anno è sempre stato non rispondere, cercare di essere superiore, far parlare chi voleva parlare, non interferire mai. Però penso che in alcuni casi sia stato sbagliato, penso sia giusto difendermi e far uscire quella che è la verità”. Lo dice Chiara Ferragni, intervistata per strada dall’inviato di Pomeriggio Cinque Michel Dessì.

L’influencer parla ai microfoni del programma tv di Canale 5 dopo che nell’ultima settimana sono emersi clamorosi retroscena sugli anni del suo matrimonio con Fedez. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona e confermato dallo stesso rapper, Fedez aveva un’amante: Chiara lo sarebbe venuta a sapere per caso dall’ex marito solo poche settimane fa.

“Mi dispiace che in certi casi ne possano soffrire anche i miei figli ed è per questo che in tante cose sono stata zitta, ho cercato di essere superiore”, spiega Ferragni, che tramite il suo avvocato ha diffidato Corona e gli ha chiesto oltre un milione di euro per la violazione di una presunta scrittura privata sottoscritta nel 2023.

Alle voci secondo cui la vicenda sarebbe “tutta organizzata, tutta finzione”, l’influencer risponde con fermezza: “No, purtroppo, da parte mia non è organizzato niente. Naturalmente, è vero che ci sono tante parti della mia vita in cui non c’è stata così tanta privacy, per nostra scelta. Tutte le cose che stanno uscendo in questo momento io non c’entro niente, e volevo starne fuori il più possibile ma ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro, perché altrimenti…”.

Ferragni ribadisce che la sua priorità è proteggere i suoi figli: “Ho cercato di farlo a modo mio, ognuno fa quello che può. Non esiste un modo giusto o sbagliato. Spero solo che tutto questo si concluda velocemente e di non dover mai più tornare su questi argomenti. Quello che dovevo dire, l’ho detto. Per me, la questione finisce qui”.

Nei giorni scorsi Fedez ha scritto sui social: “Ho scelto Chiara con convinzione, l’ho amata, l’ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia. Ho incontrato Angelica pochi mesi prima del matrimonio, ci siamo allontanati per concentrarci sulle nostre vite. Mi sono riavvicinato in un momento di difficoltà personale, senza che ci fosse alcun piano premeditato, quando il matrimonio aveva già affrontato crisi profonde che non siamo riusciti a risolvere anche dopo averci provato”.

Ferragni, però, preferisce non commentare: “Non lo so, quello che dovevo dire l’ho detto. Non voglio fare altri commenti su tutto quello che riguarda Federico e quella che è stata la nostra storia”.

Oltre alla tormentata fine del suo matrimonio, a far penare l’influencer c’è anche il processo che la attende davanti al Tribunale di Milano dopo il rinvio a giudizio per truffa aggravata. “Questo anno – riflette – è stato devastante sotto tanti punti di vista, ma ormai ci siamo abituati a questi alti e bassi completi”. Il rinvio a giudizio? “Non me lo aspettavo”, dice: “Ma va bene. Io sono sicura di essere al 100% innocente e lo proverò. Su questo non ho dubbi”.