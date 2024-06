Chiara Ferragni parla di Fedez al telefono: “Lei si stava lamentando, siamo sempre al solito punto”

Chiara Ferragni parla di Fedez al telefono: “Lei si stava lamentando”

Chiara Ferragni si sarebbe lamentata della decisione di Fedez di andare a Forte dei Marmi proprio mentre l’influencer si trovava lì negli stessi giorni.

A riferire l’indiscrezione è stata la giornalista Myrta Merlino nel corso di Pomeriggio 5, il programma da lei condotto. Secondo quanto riferito durante la trasmissione, infatti, una persone avrebbe ascoltato la conversazione telefonica che Chiara Ferragni avrebbe fatto all’interno di un negozio.

“Una persona che era in un negozio di Forte dei Marmi ci ha raccontato che lei stava al telefono e si stava lamentando del fatto che lui fosse andate lì a Forte apposta per rompere le scatole e per farsi notare, per rovinarle il suo weekend da protagonista a Forte dei Marmi. Il problema è che siamo sempre al solito punto. Tutte le volte che lei era protagonista, lui aveva bisogno di farsi notare” ha dichiarato la giornalista.