Chiara Ferragni paparazzata a Forte dei Marmi con un uomo: “È il suo nuovo fidanzato”

Chiara Ferragni paparazzata a Forte dei Marmi con un uomo

“Beata con il nuovo uomo”: è il titolo scelto dal settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato in esclusiva una foto di Chiara Ferragni in compagnia di quello che viene indicato come il suo fidanzato. Si tratta di Andrea Biscotti, medico che da qualche tempo viene indicato come nuovo compagno dell’imprenditrice digitale.

I due sono stati fotografati al mare, a Forte dei Marmi, in compagni di alcuni amici. Medico ortopedico di 31 anni, Biscotti, che lavora presso l’Humanitas di Milano, ha una passione per i viaggi e lo sport.

“Il medico che ha catturato l’attenzione dell’influencer si chiama Andrea Bisciotti – scriveva di recente Dagospia – Lui è toscano, si è laureato all’università di Parma, lavora presso l’Humanitas di Milano, volto angelico e addominale scolpito. Su Instagram il misconosciuto Bisciotti ha come follower d’eccezione proprio Chiara Ferragni. Sui social mostra una vita agiata”.

Nonostante le indiscrezioni, l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva smentito, per bocca della stessa Chiara Ferragni, una relazione tra i due scrivendo sul suo profilo Instagram a proposito della presunta relazione tra i due: “Ragazzi è una grandissima fake news, me l’ha smentita Chiara”.