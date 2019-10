Chiara Ferragni, la minaccia su Instagram

Chiara Ferragni posta una foto Instagram che la ritrae insieme alla madre, in occasione della sfilata di Calzedonia, di cui Ferragni è testimone, e riceve una minaccia.

Le due sono entrambe vestite di nero, sorridenti e smaglianti come sempre.

I fan non credono ai loro occhi, perché Chiara Ferragni e sua madre, Marina Di Guardo, sembrano due gocce d’acqua.

Eppure, tra i commenti alla foto, ne spunta uno particolarmente allarmante, che suona come una minaccia.

Un utente scrive: “Se ti vedo altro che ti chiedo una foto..ti picchio direttamente senza pensarci du volte”.

Subito gli altri follower di Chiara hanno chiesto alla persona che scriveva se stesse scherzando, e le hanno intimato di smetterla con questo tipo di commenti.

Eppure l’utente è sembrata spavalda e ha difeso il suo messaggio negativo.

“Mamma mia è solo un commento mica gli ho menato sul serio” , scrive ancora.

E qualcuno si augura che sia solo un troll a scrivere la minaccia a Chiara Ferragni su Instagram.

“Guarda che a volte le parole fanno più male. Un commento non è solo un commento. Insulti la gente nei commenti a caso? Brava, bel comportamento. Pensa se accadesse a te. Pensa prima di parlare/scrivere. I social non sono nati per insultare le persone”, scrive un fan di Chiara Ferragni per difendere la influencer dall’attacco.

