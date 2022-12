Chiara Ferragni di nuovo nel mirino degli hater per le foto in piscina: “Sei patetica e ridicola”

Chiara Ferragni di nuovo nel mirino degli hater per alcune foto in piscina

Chiara Ferragni è finita di nuovo nel mirino degli hater per alcune foto che la ritraggono nella piscina dell’hotel dove ha trascorso le vacanze di Natale.

L’influencer ha postato sul suo profilo Instagram alcune immagini che la ritraggono in vasca mentre si godeva gli ultimi scampoli del suo soggiorno con la didascalia: “Last night here”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Subito si sono scatenati i soliti commenti degli hater, che hanno commentato il lato b dell’influencer.

“Il panettone è lievitato” ha scritto un utente non considerando l’effetto lente fatto dall’acqua, mentre un altro ha scritto: “Questa foto non è vera, fianchi e sedere sembrano una botte di vino. Impossibile”.

“Meno male che c’è l’acqua che ti fa un sedere decente” è un altro dei commenti che si leggono sul suo profilo.

E ancora: “Ormai sei patetica ridicola e noiosa con queste foto”. Altri invece, come già accaduto in passato, chiedono che cosa ne pensi il marito Fedez del fatto che l’influencer posti foto che la ritraggono nientedimeno che in bikini.

Questa volta Chiara Ferragni non ha risposto come accaduto in passato quando aveva commentando gli insulti ricevuti con un lapidario “fate schifo”.