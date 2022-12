Chiara Ferragni, spunta il fratello segreto nella foto di famiglia: ecco chi è

Tutti, infatti, conoscono la famiglia Ferragni, le sorelle Valentina e Francesca, la mamma Marina e il papà Marco. Ma ecco che all’ultimo Natale spunta fuori il fratello “segreto”.

In realtà, Chiara Ferragni aveva mostrato una foto del fratello minore lo scorso anno, sempre durante le feste natalizie. Ricorrenza in cui tutta la famiglia si riunisce per stare insieme.

“È figlio di mio padre, quindi in realtà è fratellastro. Ma lo considero come se fosse mio fratello”, aveva riferito Chiara lo scorso anno.

Il bambino, che oggi dovrebbe avere 13 anni, è figlio di Marco, il papà di Chiara e della sua attuale compagna e ha raggiunto le sorelle Ferragni per trascorrere insieme le vacanze natalizie sulle Dolomiti, per giocare insieme a Leone e Vittoria.