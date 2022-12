“Ma tuo marito lo sa?”: la risposta di Chiara Ferragni all’hater è da applausi | VIDEO

Chiara Ferragni replica all’hater che l’aveva criticata per una foto in intimo

Chiara Ferragni scatenata contro gli hater: l’influencer, infatti, ha pubblicato un video in cui risponde per le rime a un utente che l’aveva criticata per aver postato sul suo profilo Instagram delle sue foto in intimo.

L’imprenditrice digitale ha proposto una serie di scatti che la ritraggono in lingerie, ricevendo decine di insulti sessisti ai quali Chiara Ferragni ha risposto senza peli sulla lingua.

L’influencer, inoltre, ha realizzato un video su Tik Tok per rispondere in particolare a un hater che ha commentato le sue foto in intimo con le seguenti parole: “Ma tuo marito lo sa?”.

“Certo che lo sa – ha risposto Chiara Ferragni – e non potrebbe mai dirmi niente e non potrebbe mai decidere per me perché non è il mio padrone, è mio marito. Questa è proprio la base di qualsiasi relazione”.

La risposta di Chiara Ferragni all’hater è stata particolarmente apprezzata dai follower dell’influencer. “Brava” è uno dei commenti più ricorrenti tra gli utenti. “Risposta perfetta” ha aggiunto qualcun altro mentre un altro utente scrive: “Asfaltato”.