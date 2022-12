“Col cavolo”: Chiara Ferragni replica agli hater che l’hanno criticata per la passeggiata in bikini sulla neve

Chiara Ferragni replica agli hater dopo la passeggiata in bikini sulla neve

Chiara Ferragni non smette di far parlare di sé: questa volta l’influencer è finita nel mirino degli hater per aver fatto una passeggiata sulla neve in bikini.

L’imprenditrice digitale, infatti, ha pubblicato una serie di video e alcune foto che la immortalano insieme al marito Fedez mentre passeggia sulla neve solamente con gli scarponi e il bikini.

“La stupidità si esprime in molti modi” ha scritto subito qualcuno tra i commenti. E ancora: “Sei ridicola”. Altri utenti, invece, si sono stupiti di come Chiara Ferragni abbia sfidato il freddo.

Tra questi c’è anche chi ha augurato all’influencer di ammalarsi. “Hai la febbre e ti verrà l’influenza” ha scritto un utente sui social.

Una cattiveria a cui Chiara Ferragni ha risposto sempre sui social, con un video postato sul suo profilo Tik Tok. L’influencer ha fatto il gesto delle corna in segno scaramantico aggiungendo: “Ma tiè, col cavolo”.