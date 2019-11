Chiara Ferragni provoca gli haters con una foto

Qualcosa per gli haters: Chiara Ferragni posta su Instagram la foto del suo fondo schiena, ma sembra non farlo solo per narcisismo.

Infatti la influencer condivide sul social la stessa identica immagine che aveva dedicato ai follower qualche settimana fa, con l’obiettivo di provocarli.

Quando un personaggio pubblico che è anche madre si scopre in pubblico, anche se solo virtualmente, le critiche arrivano quasi spontanee.

E così Chiara si diverte a suscitare la rabbia degli haters. La volta precedente aveva accompagnato lo stesso scatto senza veli accompagnato dal commento: “Non puoi fare queste cose, sei una madre”, anticipando le loro critiche.

Questa volta invece si limita a scrivere: “Qualcosa per gli haters”.

E questi si ammutoliscono. I commenti al post sono tutti positivi: “Lasciali parlare”, oppure “tanto sei bellissima”, e ancora “è gente frustrata”.

Chiara Ferragni sa come giocare su Instagram.

