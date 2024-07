Chiara Ferragni come Ilary Blasi: “Pronta a raccontare la sua verità in un docufilm”

Chiara Ferragni come Ilary Blasi: “Pronto un docufilm sulla sua vita”

Chiara Ferragni potrebbe imitare Ilary Blasi e raccontare la sua vita, dall’ascesa alla caduta sino alla risalita, in un docufilm che potrebbe andare in onda su Amazon.

È quanto rivela il giornalista Gabriele Parpiglia sul nuovo numero di Chi, che nel frattempo ha paparazzato Fedez, l’ex marito dell’influencer, mentre si scambia delle effusioni con una misteriosa ragazza mora.

“Il futuro di Chiara sarà… ‘Unica’? Che cosa farà la Ferragni da grande? L’idea di debuttare al cinema come attrice sembra lontanissima. Più probabile che lei costruisca un “cinema” intorno alla propria storia, sulla stessa linea di scrittura di Unica, con protagonista Ilary Blasi. Piattaforma scelta per la nuova mossa dell’influencer: Amazon. Cala il silenzio sul resto. Intanto si dice che il suo cuore batta per un uomo più grande di lei. Anche se al momento ci sono delle difficoltà” si legge sul settimanale.

Un’indiscrezione che lo stesso Parpiglia aveva anticipato nel programma radiofonico da lui condotto, Password, in onda su Rtl 102.5.

“Di recente è volata negli Stati Uniti e in una storia ha scritto ‘provino, adesso incrociamo le dita’. Io frequento Napoli e nei giorni scorsi mi sono trovato ad una cena con un collaboratore di Iervolino, che è un famoso produttore cinematografico, noto in tutto il mondo – aveva dichiarato Parpiglia – Mi ha detto che Iervolino ha chiamato la Ferragni a Los Angeles e le ha presentato dei copioni. Uno sulla vita dei Maserati e un altro sulla sua, una pellicola sull’ascesa, la caduta e la risalita. Una sorta di Unica di Ilary Blasi. Adesso ad avere i soldi sono le piattaforme. Chiara potrebbe fare un suo Unica e debuttare su Prime”.