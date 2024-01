Il cachet di Ilary Blasi per “Unica” e la mancata replica di Francesco Totti: “Lui ha chiesto molto di più”

Il cachet di Ilary Blasi per “Unica” e la mancata replica di Francesco Totti

A due mesi circa dall’uscita di Unica, il docufilm disponibile su Netflix in cui Ilary Blasi racconta i dettagli della separazione da Francesco Totti, continuano a emergere dettagli sull’ormai ex coppia.

A fornirli è il giornalista Gabriele Parpiglia che, intervenuto a Rtl 102.5, ha spiegato perché Francesco Totti ha deciso di non replicare alle accuse dell’ex moglie.

“Tutti si chiedono perché Totti non risponda. Da un lato c’è la voglia di tutelare i figli, quindi ha scelto il silenzio. Dall’altro, almeno per quanto ne so io quando abbiamo provato a parlare per produrre, c’è stata una richiesta economica elevatissima”.

“Ilary ha preso dei soldi? Certo” ha aggiunto il giornalista, rivelando a quanto potrebbe aggirarsi il cachet ricevuto per il docufilm. “Credo che abbia preso un pacchetto con Netflix e un pacchetto con Mondadori per il libro (Che Stupida – La Mia Verità, ndr). Meno di un milione. Perché ci sono le favole che fai una serie e prendi diciotto milioni, ma non è così, io ci lavoro”.

E Francesco Totti? Secondo Parpiglia avrebbe chiesto: “Più di un milione, più di due milioni, più di tre milioni”. Tornando serio, poi, il giornalista ha chiarito: “Diciamo che ha chiesto tanto, quindi non credo ci sarà la replica”.