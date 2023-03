Chiara Ferragni in crisi con Fedez? Il dettaglio social notato dai fan

Si torna a parlare della presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez: ad alimentare le voci sono, seppur indirettamente, gli stessi protagonisti.

L’influencer, infatti, continua a pubblicare foto, video e stories sul suo profilo Instagram in cui il rapper non compare mai. In particolare c’è un’immagine che ha attirato l’attenzione dei follower.

Tra le varie stories pubblicate dall’imprenditrice digitale, infatti, ce ne è una, che ritrae i figli Vittoria e Leone, in cui Chiara Ferragni ha scritto: “La mia vita in una foto”.

A fare “rumore”, ancora una volta, è stata l’assenza di Fedez tra le immagini pubblicate dall’influencer, oltre alla didascalia scelta dalla Ferragni per l’istantanea.

Le voci di una presunta crisi tra i Ferragnez erano rientrate quando la stessa Ferragni aveva pubblicato una foto dei due mano nella mano dopo settimane di silenzio.

Dopo quell’immagine, però, il rapper è nuovamente sparito dai social, mentre l’imprenditrice digitale non ha pubblicato più nulla riguardo al marito.

Non solo, a preoccupare i fan sono anche le condizioni di salute del cantante, che nella giornata di ieri, giovedì 2 febbraio, non era nemmeno presente alla presentazione della terza edizione di Lol, il programma di Amazon Prime condotto proprio da Fedez.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona il rapper “sta male psicologicamente” poiché Chiara Ferragni sarebbe “sempre più propensa a chiedere il divorzio”.

“In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo” ha scritto l’ex paparazzo sul suo canale Telegram.