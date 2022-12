Chiara Ferragni, il mistero del cerotto continua: fan preoccupati, lei non risponde

Chiara Ferragni, il mistero del cerotto al braccio continua

Il mistero del cerotto continua: anche nella serata di ieri, giovedì 8 dicembre 2022, Chiara Ferragni, in occasione della finale di X Factor dove si è recata in qualità di spettatrice per supportare il marito Fedez, giurato dal talent, si è fatta immortalare sui social con l’ormai immancabile cerotto sul braccio destro.

È da circa una settimana, infatti, che l’influencer si fa fotografare con un cerotto al braccio: un mistero che ha fatto preoccupare i follower, alcuni dei quali si sono improvvisati detective, oltre che medici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Costume / Chiara Ferragni infuriatissima asfalta un suo follower su TikTok Gossip / Fedez e Chiara Ferragni dopo il colloquio con le maestre di Leone: “Siamo sotto shock”

In molti, infatti, hanno provato a ipotizzare il motivo della medicazione: da un tatuaggio al vaccino anti-Covid sino alla rimozione di un neo.

Sta di fatto che diversi utenti, molti dei quali preoccupati per la salute dell’influencer, da giorni chiedono a Chiara Ferragni il perché di quel cerotto. La moglie di Fedez, però, non ha mai risposto scegliendo il massimo riserbo sull’argomento e alimentando sia le preoccupazioni che le “cospirazioni” avanzate dai follower sui suoi profili social.