Chiara Ferragni: il cambio look

L’ultimo cambio di look di Chiara Ferragni è sorprendente: la influencer, da un po’ di giorni, posta su Instagram foto di sé con i capelli piastrati, un trucco nero molto marcato e, soprattutto, scollature mozzafiato che risaltano il seno.

Ma c’è di più. Ferragni, per sua stessa ammissione, sta usando dei push up, e per questo risulta decisamente più prosperosa.

“Like 10 years ago, but I discovered push up bras” (come 10 anni fa, ma intanto ho scoperto i push up)

Inevitabile la raffica di commenti e provocazioni nei confronti della influencer.

“Sicuro che non sei incinta ?” le chiede un follower su Instagram

“In realtà stanno dicendo che te lo sia rifatto”, commenta qualcuno, che insinua che Chiara Ferragni si sia sottoposta a un intervento di chirurgia estetica.

“Crisi di età? Ci sta”, scrive un utente. Ma sono tanti anche i messaggi di apprezzamento: “Sei fantastica, sei stupenda, stai benissimo”.

Con il cambio di look, i capelli lisci e il trucco di un adolescente, Chiara sembra davvero un’altra persona.

