La bordata di Chiara Biasi a Fedez dopo il caso ultras

Chiara Biasi lancia una frecciatina a Fedez dopo l’inchiesta per estorsioni, richiesta di pizzo e risse e lesioni tra gruppi che ha portato all’arresto di diversi ultras del Milan e dell’Inter.

Il rapper, che non è indagato, è finito al centro di alcune intercettazioni con Luca Lucci, capo ultrà del Milan, mentre tra gli arrestati ci sono anche Christian Rosiello e Alex Cologno, rispettivamente bodyguard e amico del cantante.

Una vicenda che ha permesso a Chiara Biasi, influencer e amica di Chiara Ferragni, di lanciare una stoccata al rapper che l’aveva tirata in ballo nell’ormai noto dissing con Tony Effe.

In una strofa, infatti, Fedez accusava l’influencer di fare uso di sostanze: “Con Chiara Biasi a farti di keta (ketamina ndr), parlate di gossip vi fate la piega”.

Chiara Biasi non aveva replicato, ma ora si è presa la sua rivincita scrivendo tra le stories del suo profilo Instagram: “Non vendicarti mai, siediti e aspetta. Coloro che ti feriscono, spesso si distruggono da soli”.

Una frase che non lascia troppo spazio a interpretazioni e che, visto il momento in cui è stata postata, non è difficile credere sia indirizzata proprio a Fedez.