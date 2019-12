Cecilia Rodriguez: “Ho sfiorato la bulimia”

“Quando sono arrivata in Italia ho iniziato a fare la modella e un’agenzia di Milano mi ha subito messo delle regole, una di queste era seguire una dieta. Mi levarono tutto, ma quando tornavo a casa mangiavo istintivamente fino a stare male per poi vomitare”, lo ha dichiarato Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, alla trasmissione “Rivelo”, su Realtime, in cui ha raccontato di come ha sfiorato la bulimia.

“Lo facevo per saziarmi”, ha detto la show girl argentina.

“Non ho sofferto di bulimia ma potevo esserci vicino… ne sono uscita subito per mia lucidità, ma l’ho sempre tenuto nascosto. Consiglio di parlare subito con la famiglia perché può essere pericoloso…”.

Cecilia Rodriguez confessa di essersi accorta dei suoi problemi di bulimia durante una cena di Natale a casa di Fabrizio Corona.

“Era Natale ed eravamo a casa di Fabrizio Corona”, racconta la sorella minore di Belen.

“Entro nel panico perché mangiamo tanto. Allora vado in bagno, ma c’era un enorme corridoio e ho difficoltà a vomitare”.

“Mia madre ha capito e ha cominciato a seguirmi di più”, aggiunge ancora Cecilia Rodriguez. ”

“Non l’ho mai raccontata a nessuno e ho sbagliato, perché è una cosa da condividere con un familiare, a tante ragazze succede questo”, rivela al pubblico di Real Time.

