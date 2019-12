Belen a Che Tempo Che Fa: “Non sono perfetta, sono prigioniera del mio personaggio”

Non è tutto oro quello che luccica. Belen Rodriguez, l’argentina mozzafiato che ha incantato gli italiani (e Stefano De Martino) si è lasciata andare a confessioni delicate nello studio di Fabio Fazio. Ospite a Che Tempo Che Fa, la showgirl ha messo nero su bianco quella che è la sua verità.

Prima di estraniarsi per le vacanze di Natale, Belen si è concessa un’ultima intervista nello studio di Rai 2. In compagnia di Fazio, di domenica sera 22 dicembre 2019, la showgirl argentina ha ripercorso le tappe fondamentali della propria carriera, partendo dagli esordi per arrivare al Festival di Sanremo, quando è stata scelta come valletta.

Belen è diventata un’icona di sensualità nel mondo dello spettacolo ma, ospite da Fazio, ha voluto svelare quello che si cela dietro le copertine patinate delle riviste. Chi è davvero Belen Rodriguez?

“Se ti invitassi a casa mia scopriresti che, in realtà, sono più comica di come mi racconto. A dire il vero, sono un po’ prigioniera del mio personaggio”, ha confessato la Rodriguez.

Soltanto la scorsa settimana, Belen ha chiuso una nuova stagione di Tu si que vales con ottimi risultati in termini di ascolti, un successo alimentato anche dalla forte amicizia con Maria De Filippi. E quando si parla di Queen Mary, Belen non può esimersi da qualche ringraziamento. “Mi ha insegnato a valutare le persone, per capire dove vogliono andare a parare, è un’osservatrice pazzesca”.

Belen e sua sorella Cecilia: cosa ne è stato del matrimonio?

Belen è legatissima alla sua famiglia e ne parla proprio con Fazio. Sorella maggiore di Cecilia e Jeremias, la showgirl argentina si sofferma in particolare su Cecilia, che tutti credevano prossima alle nozze con Ignazio Moser. Belen ha messo un freno al gossip: “Ultimamente sento Cecilia dire che ancora non è pronta. Non lo so perché, solitamente è la più romantica della famiglia”.

