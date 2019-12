Lite tra Caterina Balivo e Elena Santarelli

La conduttrice tv Caterina Balivo ha parlato del suo passato da aspirante velina e di quando, per diventarlo, ha litigato con la show girl Elena Santarelli.

Durante il suo programma tv “Vieni da me”, ha raccontato del provino in presenza di Ficarra e Picone, ospiti del talk show per presentare il loro film natalizio, “Il primo Natale”.

Il nuovo film comico, infatti, parla della storia di due aspiranti Veline.

“Una volta ho fatto anch’io un provino, ma non mi hanno presa, ovviamente! Eravamo io ed Elena Santarelli e mi ricordo che litigai con Elena e le dissi: ‘Tu sei troppo alta io non voglio fare il provino con te se no non mi prendono!’ Alla fine non hanno preso né me né lei, l’abbiamo risolta così”, racconta Balivo al duo comico siciliano.

Era il 2002 quando sia Caterina Balivo che Elena Santarelli cercarono di partecipare al programma, ma quell’anno a passare furono Elena Barolo e Giorgia Palmas.

Balivo lavorava come valletta di “Scommettiamo che”, al fianco di Fabrizio Frizzi, mentre Santarelli era tra le show girl del programma di Amadeus, “l’Eredità”.

Le due, insomma, sfiorarono la lite, ma alla fine nessuno la spuntò.

