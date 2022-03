La storia d’amore tra Blanco e Giulia Lisioli è giunta definitivamente al capolinea? Già nei giorni scorsi le voci di una possibile rottura tra i due si erano fatte insistenti. In un’intervista il vincitore di Sanremo 2022 aveva parlato di “alti e bassi” nella sua relazione, dettati probabilmente dall’improvviso successo che lo ha travolto negli ultimi mesi.

Eppure tutti ricordiamo quando appena un mese fa, dopo l’annuncio della vittoria del Festival insieme a Mahmood, il 19enne era corso ad abbracciare la sua Giulia. Una magia che sembra essere già svanita. Per Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome del cantante, potrebbe già esserci una nuova fiamma. Anche se nessuno dei diretti interessati ha ufficialmente annunciato la fine della loro relazione, un video diventato virale in queste ore sui social sembra essere una prova incontrovertibile.

blanco e giulia quindi si sono lasciati sul serio 😭 pic.twitter.com/KKQKpRzkBs — alisia (@g0ddessmez) March 2, 2022

Nel filmato, come si vede, Blanco bacia un’altra al The Club di Milano (in una serata in cui era presente anche Irama). Il cantate si esibisce in un suo celebre pezzo, circondato dal calore dei fan, quando ad un certo punto l’artista si ferma per dare un bacio sulle labbra a una ragazza. E c’è già chi ha provato a svelare l’identità della fortunata. Secondo alcuni utenti su Twitter, si tratterebbe di Martina Valdes, una ballerina che Blanco segue su Instagram. Un altro indizio della possibile fine dell’amore tra Riccardo e Giulia, come vi abbiamo raccontato, è il fatto che lei ha tolto dal suo profilo Instagram tutte le foto scattate con il cantante. Che sia davvero arrivato il momento dell’addio? Attendiamo conferme (o smentite) da parte dei diretti interessati.