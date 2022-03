Blanco in crisi con la fidanzata Giulia Lisioli: l’indizio sui social

Aria di crisi tra il 18enne più amato d’Italia e la sua fidanzata: parliamo di Blanco, vincitore di Sanremo insieme a Mahmood, e Giulia Lisioli, che i fan del cantante hanno imparato a conoscere tramite le immagini condivise sui social da entrambi e le interviste rilasciate da lui. Eppure adesso i più attenti hanno notato un dettaglio non irrilevante: Lisioli ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto di coppia che lo ritraevano al fianco di Blanco. Un gesto arriva a pochi giorni dalle prime avvisaglie di una crisi: in una intervista a Rtl 102.5, infatti, Blanco aveva fatto capire che le cose non stessero andando per il meglio.

“In amore sono felice? Alti e bassi”, aveva dichiarato, scatenando il gossip più sfrenato. Fabbriconi e Lisioli si sono conosciuti a scuola nel paesino in provincia di Brescia di cui sono originari, Cavalgese della Riviera. Il cantante autore di “Notti in Bianco” e “Brividi” aveva più volte dichiarato di apprezzare il fatto che a Lisioli non importasse della sua fama perché, appunto, la loro relazione era iniziata prima che Blanco iniziasse la sua carriera da cantante. “Giulia lo ha conosciuto a scuola, alle superiori. Sono circa due anni che si frequentano. Ricordo che me lo ha presentato a Capodanno, però mi ha detto che era un amico: Riccardo fin da subito mi è sembrato un bravo ragazzo. Mi fido di lui e di mia figlia Giulia”, aveva dichiarato il padre di Giulia Lisioli in una intervista.