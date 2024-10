Bianca Balti taglia i capelli e mostra la cicatrice prima della chemio: “Coraggio a chi inizia la terapia come me”

Bianca Balti taglia i capelli e mostra la cicatrice prima della chemio

Bianca Balti inizia la chemioterapia: la top model ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute postando una serie di foto sul suo profilo Instagram in cui è ritratta con i capelli corti e in cui mostra la cicatrice post-operazione.

“Un passo alla volta” ha scritto nella didascalia del post la modella, che poi ha aggiunto tra le stories: “Coraggio a chi, come me, sta iniziando la terapia”.

Lo scorso 15 settembre Bianca Balti aveva rivelato di essere stata operata: “Domenica scorsa mi sono recata al Pronto soccorso per scoprire che il mio dolore al basso ventre era un cancro ovarico al terzo stadio. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranze, risate e forza. Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che ce la farò”.

“Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne un po’ in prestito perché ne ho un sacco. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita” aveva aggiunto la modella.

Successivamente, l’indossatrice aveva aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute rivelando la data d’inizio della chemioterapia: “Piccolo aggiornamento visto che state chiedendo. La convalescenza sta andando bene e il 14 inizierò la chemioterapia. L’ho saputo oggi e sono super felice perché ora posso iniziare a fare progetti. E i adoro fare progetti. Inoltre, prima inizio e prima avrò finito”.

“Grazie per i dolci messaggi! Sto bene davvero. Non preoccupatevi per me perché io non sono preoccupata. Sono solo infastidita perché avevo progetti molto diversi per il prossimo futuro… Ma l’accettazione alla fine mi donerà la grazia” aveva aggiunto l’indossatrice allegando una foto in cui si mostra sorridente.