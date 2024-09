Bianca Balti operata per un cancro ovarico al terzo stadio: “Ce la farò, mi aspetta un lungo viaggio”

Bianca Balti operata per un cancro ovarico al terzo stadio

Bianca Balti ha rivelato di essere stata operata per un cancro ovarico al terzo stadio: l’annuncio shock è stato dato dalla modella con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Domenica scorsa mi sono recata al Pronto soccorso per scoprire che il mio dolore al basso ventre era un cancro ovarico al terzo stadio. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranze, risate e forza. Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che ce la farò” ha scritto la modella.

Bianca Balti, poi, conclude: “Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne un po’ in prestito perché ne ho un sacco. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Balti (@biancabalti)

Nel 2022 la top model aveva rivelato di essersi sottoposta una doppia mastectomia e a una isterectomia preventiva dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione BRCA1.

“Spaventata dall’idea di dover dipendere dagli altri. Terrorizzata dal dolore che proverò. Sconfortata nel dover rinunciare a una parte del mio corpo che ha definito fino a oggi la mia femminilità” aveva scritto Bianca Balti sui social nel dare la notizia della sua operazione.